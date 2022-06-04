«صناعة الدواء»: نسعى لإحداث التكامل بين مصر ودول إفريقيا لصناعة الدواء

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة المادة الخام المكونه للعقاقير الطبية هو أمر هام جدا كونها أحد أركان الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه وفي حال لم يكن لدينا مصدرا للمواد الخام فمن الممكن أن تتوقف مثل تلك الصناعات.

الليثي: القارة كلها مفيهاش تصنيع للمواد الخام الخاصة بالأدوية

وأضاف «الليثي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية والمصانع الوطنية في مصر بدأت في مشاريع لصناعة المواد الخام وتوطين صناعة المادة الخام في مصر، ومن ثم توطين صناعة الدواء، «عايزين حاليا نحدث تكامل مع الدول الأفريقية لأن في القارة كلها مفيهاش تصنيع للمواد الخام الخاصة بالأدوية».

واستطرد: «فيه وفود ستحضر فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول بمشاركة أكثر من 102 دولة على مستوى الوزراء ورؤساء هيئات ورؤساء شركات قطاع خاص، ورؤساء الدواء في مختلف الدول الأفريقية سيوقعوا بروتوكولات مع رئيس هيئة الدواء المصرية من أجل الوصول للتكامل وإنشاء منظمة أفريقية للدواء».

وأوضح أن المؤتمر سيشهد أيضا الاتفاق على أسس وطرق لتسجيل الدواء على مختلف الدول الأفريقية، ومع الوصول لهذا المستهدف فعندما يتم تسجيل عقار في مصر فبشكل تلقائي يتم تسجيل الدواء في مختلف الدول الأفريقية، «ده هيقصر الوقت كتير لأن الدواء ومن أجل تسجيله يجب مرور عليه عامان كاملين، ولكن وعندما يحدث تكامل مع هيئات الدواء فهتوصل فترة التسجيل لـ6 أشهر فقط».