وفد بولندي يزور غرفة القاهرة لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وفدًا تجاريًا من بولندا برئاسة مارتين يابونسكي نائب رئيس الغرفة التجارية في محافظة سليزيا بدولة بولندا ومونيكا نيميك، مدير قسم تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة سليزيا وعددًا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في القطاعات المختلفة منها مجال IT والعمارة والبناء، لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

جلسة حوارية مع وفد بولندي بغرفة القاهرة

ونظمت الغرفة جلسة حوارية أدارها أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، في حضور كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة.

وأكّد المهندس إبراهيم العربي، أهمية التنسيق في الفترة المقبلة بين الطرفين لزيادة التعاون المشترك في المجالات المختلفة، خاصة أن مصر تضم فرص استثمارية وتجارية كبيرة ومتنوعة يستطيع الجانب البولندي الاستفادة منها في ظل التشريعات والقوانين المحفزة للمستثمرين، وأيضًا السوق المصرية غنية بالسلع والمنتجات والفرص الاستثمارية التي يستطيع السوق البولندي الاستفادة منها، لافتًا إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية، للمستثمرين والاستثمار في مصر، وأن الحكومة المصرية تسعى دائمًا إلى تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار مشيرا إلى الجهود التي بذلتها وانعكست إيجابيًا وأتت ثمارها خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي.

توفير المعلومات بما يصب في صالح زيادة التبادل التجاري والاستثماري

وتناولت الجلسة الحوارية مع الوفد البولندي سبل التعاون في المرحلة المقبلة، وما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات على كافة الأصعدة، خاصة الصعيد الاقتصادي واستعرضت الجلسة الحوارية سبل توفير المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يصب في صالح زيادة التبادل التجاري والاستثماري في البلدين، والاستفادة من مرحلة التطوير والتنمية التي تمر بها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات، منها البنية التحتية والتشريعية وقانون الاستثمار والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، والفرص الاستثمارية المصرية في القطاعات المختلفة وفي المناطق الصناعية، وقناة السويس وغيرها من المشروعات المهمة التي ترعاها الدولة المصرية.

وتضمنت المناقشات اقتراح زيارة وفد من غرفة القاهرة للغرفة البولندية لاستكمال المناقشات حول سبل التعاون الجديدة التي تزيد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وعقد لقاءات ثنائية مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين لتبادل المعلومات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك .

من جانبه قال مارتين يابونسكي نائب رئيس الغرفة التجارية البولندية إن مصر تعتبر البوابة الأولى للانطلاق إلى السوق الإفريقية ودول شمال إفريقيا، وتعزيز التعاون في مجالات عديدة، منها التبادل السلعي والاستثماري وقطاعات البناء والمعمار بما يعود على الشركات المصرية والبولندية بالتطوير والتنمية، مُشددًا على ضرورة زيادة التعاون في المرحلة القادمة بما يؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي المشترك.