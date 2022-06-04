يهدف إلى جذب مليون سائح.. التجلي الأعظم مشروع القرن لسانت كاترين

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروعاً عملاقاً في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، أطلق عليه «التجلي الأعظم»، نسبة إلى الروحانيات بالمدينة، التي شهدت وجود الأديان السماوية الثلاثة، المشروع الذي أوشك علي الانتهاء، له أهداف عدة، أهمها الارتقاء بمدينة سانت كاترين، التي تمتلك أحد أهم الأديرة القديمة في العالم.

سانت كاترين تستقبل 100 ألف سائح سنوياً

سانت كاترين المدينة الوحيدة التي ترتفع عن مستوى سطح البحر بأكثر من 1600 متر، وتحوي أثاراً تاريخية ودينية ليس لها مثيل في العالم، إذ تضم أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2800 متر فوق مستوى سطح البحر، تكسوها الثلوج شتاءً، وتستقبل نحو 100 ألف سائح سنوياً، لمشاهدة الآثار والمبيت فوق جبل موسى.

«فودة»: نستهدف مليون سائح لكاترين سنوياً

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن الاعداد السياحية التي تأتي إلى مدينة سانت كاترين أقل مما تستحقه المدينة، نظراً لأنها تحتوي على كنوز تاريخية لا توجد في مكان آخر، موضحاً أن الهدف من إنشاء مشروع التجلي الأعظم هو زيادة السياح، الذين يتوافدون على المدينة.

وأضاف أن المشروع هدفه الأول هو جذب مليون سائح سنوياً من مختلف الجنسيات، وقال إن المشروعات التي تقام على أرض سانت كاترين هي مشروع القرن، حيث يشمل فنادق ومراكز للتراث وتطوير المناطق الأثرية، بالإضافة إلى توفير اسكان للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمدينة بأكملها.

زيارة رئيس الوزراء لدفع عجلة العمل بالمشروع

وأضاف «فودة» أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بزيارة مدينة سانت كاترين أمس الجمعة، برفقة اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الهدف منها هو متابعة المشروع، ودفع عجلة العمل لاستكمال المشروع خلال التوقيت الزمني المتفق عليه.

وتابع أنه تقرر افتتاح مشروع التجلي الأعظم نهاية هذا العام، حيث بلغت نسبة التنفيذ في بعض المشروعات 80%، وأكد أن إجمالي المشروعات التي تنفذ علي أرض الواقع 14 مشروع تشمل كل القطاعات بمدينة سانت كاترين.