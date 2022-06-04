المصحف كان بيدها.. من هي المصرية عزة السروجي أول وزير مسلم بأستراليا؟

أصبحت المصرية عزة السروجي أو «آن علي» أول مسلمة تتولى منصبا وزاريا في تاريخ أستراليا، هذا البلد الذي يضم نحو 620 ألف مسلم منهم من جاء عبر الهجرة ومنهم من ينحدر بالأساس من هذه الدولة، التي تسعى لأن تكون دائما نموذجا للتعايش.

وتصدرت المصرية عزة السروجي مواقع البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن ظهرت وهي تقسم اليمين وبيدها المصحف، وهي المولودة في مصر عام 1967 وتحديدا في محافظة الإسكندرية، إذ ستشغل منصب وزيرة الشباب عن حزب الجيل في الحكومة الأسترالية الجديدة.

المصرية عزة السروجي أول وزير مسلم في تاريخ أستراليا

وذكرت قناة العربية، أن السيدة الأسترالية ذات الأصول المصرية ظهرت وهي ممسكة مصحفًا له غلاف زهري اللون، وهي تقسم اليمين الدستورية، ثم قام رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيس بمصافحتها، وهو المشهد الذي وصفه الإعلام الأسترالي بالتاريخي والمميز.

وأشارت قناة العربية، إلى أن عزة السروجي هاجرت مع عائلتها وهي طفلة بعمر عامين إلى أستراليا، وربما اختيرت لوزارة الشباب نظرا لسيرتها الذاتية التي تتميز بالخبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتخرجت عزة السروجي عام 1990 في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إذ حصلت على بكالوريوس في الفنون، ثم عادت إلى أستراليا وحصلت في 2008 على جائزة العميد لأفضل باحث جديد من جامعة سبق وتخرجت فيها عام 1994 بالأدب الإنجليزي.

كما حصلت لاحقا على ماجستير في 1996 بالمادة نفسها، وبعدها بعامين بدكتوراه في الفلسفة من أستراليا، وحصلت في 2009 على جائزة النشر من المعهد الأسترالي لمحترفي الاستخبارات المهنية.

تأسيس منظمة الأشخاص ضد العنف المتطرف

وعينت المصرية عزة السروجي في مجلس العلاقات العربية- الأسترالية التابع لوزارة الخارجية الأسترالية، لتؤسس ما سمته منظمة الأشخاص ضد العنف المتطرف.

كما أنها نشطت مع مركز الثقافة والتكنولوجيا بجامعة Curtin University الأسترالية العامة، والذي قادت فيه برنامج أبحاث عن مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت.

كما تشتهر عزة السروجي باسم «آن علي»، وقد اختيرت امرأة العام، وفي عام 2016 انتخبت في البرلمان الأسترالي.

حياة عزة السروجي الخاصة

تزوجت عزة السروجي أو آن علي في عام 1988، لكناه ذكرت لاحقا في مذكرات لها عام 2018 أنها طلقت منه بسبب معاملته السيئة، إذ عانت معه كثيرا كما قالت وهي أم لابنين من هذا الزوج السابق.

وبقت بعد الطلاق إلى جوار ابنيها آدم وكريم، قبل أن ترتبط بزوجها الحالي وهو كندي الأصل وعمل ضابطا بالشطرة واشتهر بممارسة رياضة الهوكي.