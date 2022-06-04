أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لحادث: «اللي بيحصل معايا مش طبيعي»

طمأن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير وتم نقله إلى المستشفى.

وكتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»: «أنا كويس الحمد لله شوية كدمات محترمة بس اللي بيحصل ده بقاله 3 سنين مش طبيعي».

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لحادث

وأعلن أمس الفنان وائل عبد العزيز، تعرضه لحادث سير وتم نقله إلى المستشفى.

وكتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»: «الحمد لله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكرة من المستشفى شكرا لكل اللي سأل».

وانهالت على وائل عبد العزيز التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أزمة ياسمين عبدالعزيز الصحية

وكان وائل عبد العزيز يحرص بشكل يومي على الدعاء لشقيقته ياسمين عبدالعزيز خلال أزمتها الصحية، التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

وفاجأت ياسمين جمهورها بمنشور عبر صفحتها على «فيس بوك» تطمئنهم خلاله على صحتها قائلة: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية أني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

وعلق شقيقها وائل عبدالعزيز على المنشور: «حمدا لله على السلامة يا روحي.. ربنا يحميكي ويكمل شفاكي على خير وترجعي تنوري تاني».