انتهاء فعاليات اليوم الثاني من برنامج تأهيل المقبلات على الزواج بالغربية

انتهت فعاليات اليوم الثاني والأخير، لتأهيل وتدريب الفتيات المقبلين على الزواج بمحافظة الغربية، بهدف تدريب 200 فتاة من المقبلات على الزواج، في إطار مبادرة مؤسسة «حياة كريمة» لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وبالتعاون مع شركة صافي بمحافظة الغربية.

تعاون بين حياة كريمة والإرشاد الأسري بمركز الأزهر للفتاوي

واستمر التدريب على مدار يومي (الجمعة والسبت) وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و برنامج التوعية والإرشاد الأسري بمركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية وصندوق مكافحة الإدمان، وتناولت الفاعلية التوعية بأحكام الزواج، الترابط الأسري، التعامل بين الزوجين، فن إدارة الخلاف، بالإضافة إلى محاضرات توعوية عن مكافحة الإدمان وغيرها.

توزيع أجهزة كهربائية على العرائس

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أنه من المقرر توزيع الأجهزة الكهربائية على 200 عروسة الاثنين المقبل ضمن حفل كبير بالتعاون مع الصافي جروب في محافظة الغربية، بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة وشركة صافي والقيادات التنفيذية للمحافظة وجامعة طنطا.