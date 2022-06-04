25 شابا وفتاة يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بجرجا ضمن مبادرة «من حقك تعرف»

ضمن مبادرة محافظ سوهاج «من حقك تعرف» نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لـ 25 شابل وفتاة من أبناء محافظة سوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز جرجا، بمحافظة سوهاج.

مبادرة حقك تعرف بمحافظة سوهاج

وذلك ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وتضمنت الجولة زيارة لعدد من المشروعات بقرية «البربا»، بمركز جرجا بمحافظة سوهاج حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين «تحيا مصر»، ومجمع الخدمات الزراعية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي بالقرية، وكذلك مشروع إنشاء مركز طب الأسرة، كما تفقدوا أعمال تطوير «مدرسة البربا الإعدادية»، ومكتب بريد البربا.

شرح مفصل لمشروعات حياة كريمة

واستمع الشباب خلال جولتهم بمركز جرجا بمحافظة سوهاج إلى شرح مفصل عن المشروعات المنتهية والجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء من كافة المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات في مختلف القطاعات ستساهم بقوة في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظة سوهاج.

يذكر ان مشروع تطوير الريف المصرى حياة كريمة ينفذ داخل معظم مراكز محافظة سوهاج مثل طما وطهطا ودار السلام والعسيرات واخميم والمنشاة خاصة داخل القرى الأكثر فقرا.