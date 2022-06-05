بطولات «الجيش الأبيض» في عرض «101 عزل» على متروبول

في الأزمات تظهر الأدوار والمواقف الحقيقية، وفي أزمة كورونا التي تعرض لها العالم، ظهرت بطولات الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض وفرق عمل المستشفيات، خلال الجهود التي بذلوها لمواجهة الجائحة والنجاة بالوطن من الأزمة التي عصفت بالعالم، وتقديرا لجهود الفريق الطبي الذي حمى البلد، يقدم البيت الفني للمسرح العرض «101 عزل» لرصد بطولاتهم والتضحيات التي قدموها، وتكريمهم في عرض تم تجهيزه ضمن خطة عروض فرقة المواجهة والتجوال لمختلف ربوع مصر.

مسرحية «101 عزل»

يدور العرض عن أحداث حقيقية بأحد مستشفيات العزل وقت جائحة الكورونا، كما يقدم حياة الفريق الطبي قبل بداية الأزمة، وكيف كانت كل شخصية رئيسية تنتظر حدثا سعيدا، وكيف تغيرت التوجهات منذ بداية الأزمة لتتوحد الجهود وتلتقي في نقطة واحدة لصالح تقديم الواجب الوطني وإنقاذ المرضى من جائحة كورونا.

وتدور معظم الأحداث في مستشفى «101 عزل» لتقدم لوحة فنية متكاملة، تمكنت الجائحة خلالها من إظهار أفضل ما فى الإنسان، وكذلك أسوأ ما يمكن أن تحمله النفس الإنسانية من صفات، حسب محمد عبدالوارث المخرج المنفذ للعرض، المقدم حاليا على مسرح متروبول بالعتبة.

وأضاف «عبدالوارث» لـ «الوطن» العرض مستوحى من أحداث حقيقية كما نقدم الطبيب محمود سامى قنيبر الذى فقد بصره بسبب الإجهاد خلال تواجده في العزل في هذه الفترة، رغم إنه ترك زوجته حامل وهي على وشك الولادة بعد انتظار 11 سنة.

متابعا: وكذلك يشير العرض لبعض الأطباء الذين راحوا ضحية انتقال العدوى إليهم، موضحا العرض رصد حياة هؤلاء الجنود الأبطال الشجعان الذين خاضوا معركة شديدة الخطورة والحساسية من أجل إنقاذ المصابين كما ينعي العرض كل أبطال الفريق الأبيض الذين فارقوا الحياة.

منوها بأن العرض الذي يقدمه البيت الفني للمسرح يتناول في الفصل الأخير ما بعد التخفيف من آثار كورونا وكيف يجمعهم حفل زفاف أحد أفراد الفريق الطبي، كما جمعتهم الأزمة، في دعوة للتفاؤل بالمستقبل، وأن مصر ستظل باقية وقوية بتكاتف ابنائها.