«الثقافة» تهدي المهرجان الختامي لفرق الأقاليم لروح عبدالرحمن الشافعي

أهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الدورة الـ45 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، إلى روح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر.

وتستمر فعاليات المهرجان في إطار التعاون بين قطاعات وازرة الثقافة على مسرح مركز الهناجر برئاسة المخرج شادي سرور، ومسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

لجنة تحكيم المهرجان

تتكون لجنة تحكيم المهرجان من الدكتورة هدى وصفي، المخرج ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكري، الدكتور وحيد السعدني، الموسيقار أحمد حمدي رؤوف، ويتضمن تقديم 29 عرضًا مسرحيًا لمختلف الفرق المسرحية في أقاليم مصر.

وجاءت أولى عروض المهرجان لفرقة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بعنوان «المحبرة»، تأليف كارلوس مونيث، ديكور وملابس بيتر فتحي، إضاءة شادي عزت، موسيقى وألحان رفيق يوسف، استعراضات شريف مبارك، مخرج منفذ خالد طه وعمر عادل، إخراج معتز مدحت.

وتدور أحداث العرض حول «كروك» ذلك الرجل الذي تحول إلى ترس في ماكينة الحياة، وكيفية تأثير الحياة المادية عليه وعلى مشاعره وأحلامه، من خلال مديره وصديقه وزوجتة والموظفين معه، وينتهي ذلك التأثير بانتحر كروك في نهاية العرض.

المخرج عبد الرحمن الشافعي

يشار إلى أنّ المخرج عبد الرحمن الشافعي، يعد رائدا في الفنون المسرحية والشعبية، وهو مولود في عام 1939 بمحافظة الشرقية، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 انتدب للمسرح الحديث، ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكوّن فرقة الغوري، وأخرج لها ياسين وبهية، وآه يا ليل يا قمر، وأدهم الشرقاوي، وسنبلة قمح على قبر جمال.

وجمع الشافعي بين الموهبتين الإبداعية والإدارية، وعُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقه السامر مجموعة من السير الشعبية؛ أهمها: «علي الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، منين أجيب ناس، الشحاتين، حكاية من وادي الملح»، كما تولى إدارة «الفرقة الأم لفرق الآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة»، وعمل على تطويرها وإمدادها بالدماء الجديدة.