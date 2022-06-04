وزيرة الثقافة: محمد صبحي قدم أعمالا ساهمت في تشكيل وجدان أجيال كثيرة

أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها بتكريم أوبرا المتروبوليتان الأمريكية للفنان القدير محمد صبحي؛ تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية بمصر وباعتباره أفضل ممثل قدم شخصية هاملت في العمل المسرحي بحسب ما سجلته الموسوعة البريطانية، كما أهدته البث المباشر لأوبرا هاملت للموسيقار العالمي برات دين، الذي استقبلته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالمسرح الصغير وسلمه جائزة التكريم محمود عبد الله عضو مجلس إدارة أوبرا المتروبوليتان، بحضور حشد من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

حضور القوى الناعمة المصرية عالميا

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، الحفل، مؤكدة أنه من دواعي الفخر تكريم النجم محمد صبحي من أوبرا المتروبوليتان، ما يعد تأكيدا لحضور القوى الناعمة المصرية عالميا.

وأضافت أن صبحي، أحد رموز الإبداع في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنه نجح طوال مسيرته الفنية في صنع أعمال أسهمت في تشكيل جانب من وجدان أجيال متعددة.

تفاصيل عرض هاملت للفنان محمد صبحي

ومن جانبه، توجه محمد صبحي بالشكر لوزارة الثقافة التي استعادت الريادة الحضارية المصرية عالميا، كما أعادت إحياء التراث باعتباره ملهما للإبداع المعاصر، وقدم التحية للأوبرا المصرية التي تعد حصن الفتون الجادة، ونجحت في جذب شرائح جماهرية جديدة من خلال مواد فنية مميزة، مؤكدا اعتزازه بهذا التكريم من المتروبوليتان الأمريكية، كما استعرض جانبا من تاريخه الفني وبعض المواقف التي مرت به خلال تقديمه عرض هاملت، راويا جانبا من درود أفعال الجمهور تجاهها في ذلك الوقت.

وشهد الحفل، عرض جزء من مسرحية هاملت للكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير، بطولة وإخراج محمد صبحي، التي تدور حول مأساة أمير الدنمارك وسعيه للانتقام من عمه كلوديوس الذي قتل شقيقه للاستيلاء على العرش، كما تزوج من أرملته.