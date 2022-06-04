شيرين سيف النصر: معروض عليا أعمال فنية كتيرة.. واحتمال عودتي خلال شهرين

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر، تفاصيل الصورة الأخيرة لها التي أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب احتفاظها بقدر كبير من جمالها.

وأضافت سيف النصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC: «صديقتي صورتني الصورة منذ أسبوعين، ومكنتش متوضبة ولا عملت شعري أو ميك آب، وكنت خايفة أنشرها، وقلت الجمهور جايز متعجبهوش الصورة، لكن لقيت إن الجمهور عجبه الصورة وقالوا لي كلام حلو جدا».

وفاة والدتها سر ابتعادها عن الحياة الفنية

وأشارت الفنانة، إلى أنّ وفاة والدتها أبعدتها عن الساحة الفنية: «مقدرتش أكمل بعدها من 12 سنة، وتعبت من بعد ما ماتت، كانت كل حاجة في حياتي، كانت حياتي كلها، وكانت تدعمني وتقرأ لي الأفلام والمسلسلات والصحافة كانت تتحدث إليها، كانت شيلاني شيل، وتعبت من بعد الوفاة، ومع الوقت الورق اللي كان بيجيلي مكنش قد كده، وقلت خليني أحسن على الحاجات اللي عملتها تبقى كافية بالنسبة لي».

عودة قريبة لشيرين سيف النصر

ولفتت، إلى أنّها تدرس العودة إلى الحياة الفنية: «بعض الأعمال التي عُرضت عليّ جميلة وفيها أكتر من حاجة حلوة، واحتمال أرجع خلال شهرين أو 3 أشهر من خلال فيلم، ولم أوقع على العقد».

وحول فترة ابتعادها عن الحياة الفنية، قالت الفنانة شيرين سيف النصر: «كنت اقرأ كثيرا وأتابع المسلسلات والأفلام والحياة الفنية، وكنت أسافر كثيرا».