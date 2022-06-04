اقتصادي: روسيا وأوكرانيا تمثلان 25% من إنتاج الحبوب حول العالم

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة المالية العالمية في 2008 حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يمثل الناتج المحلي الإجمالي 25% من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا تنتجان 25% من إجمالي إنتاج الحبوب حول العالم، «أزمتهم لها تداعيات عالمية».

جنينة: مصر أكبر مستورد للقمح في العالم

وأضاف «جنينة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «ON»، أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، والأكبر استهلاكا لتسجل 20 مليون طن قمح سنويا، حيث إن اليابان لديها 125 مليون مواطن، في حين يصل استهلاك القمح لديهم 6.5 مليون طن سنويا.

جنينة: السولار لم يتغيَّر سعره إطلاقا

واستطرد: «أسعار النفط والبنزين في مصر ترتفع بشكل طفيف، والسولار لم يتغيَّر سعره إطلاقا، وده بسبب ضغط كبير على الموازنة العامة للدولة لأن الحكومة بتحاول تحافظ على المواطن، والأزمة الاقتصادية الحالية قد تكمل معنا لبداية العام المقبل، وحال طالت مدة صدمة العرض الاقتصادي يجب على البنك المركزي التدخل لعدم حدوث خلل بين العرض والطلب».

وأوضح أنه يجب تخفيض الطلب على السلع لحين عبور العام الجاري، حيث إن مصر بها عدد من القطاعات المستفيدة من الأزمة الحالية كقطاع الأسمدة والهيدروجين الأخضر والكهرباء، «ممكن نستغل الأزمة ونساعد دول العالم ونحقق عملة أجنبية».