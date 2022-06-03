روسيا تبدأ مناورات ضخمة لأسطولها في المحيط الهادئ

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ بدأ أسبوعا من التدريبات البحرية بمشاركة أكثر من 40 سفينة حربية و20 طائرة وفقا لما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وتأتى المناوات الروسية، في الوقت الذي أعلنت فيها الولايات المتحدة عن إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة بعيدة المدى.

وأوضحت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن المناورات المقرر إجراؤها في الفترة من 3 إلى 10 يونيو، ستشمل السفن التي تبحث عن غواصات لعدو وهمي وإعداد تنظيم دفاع جوي لمجموعات تكتيكية من السفن لأداء تدريبات قتالية على السطح.

المناورات تستمر أسبوعا

تأتي التدريبات في الوقت الذي دخل فيه الغزو الروسي لأوكرانيا يومه المائة في 3 يونيو، وتزامنا مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة خلال الشهر الجارى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون، أعلنت أن واشنطن سترسل إلى أوكرانيا أربعة أنظمة صاروخية متطورة ومتوسطة المدى خلال ثلاثة أسابيع على الأقل.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن الأسلحة المتطورة التى سترسلها واشنطن إلى أوكرانيا، لن يتم استخدامها لضرب روسيا، فيما ردت روسيا أنها لن تثق فى أوكرانيا.

وتعد أنظمة الصواريخ جزءًا من شريحة جديدة بقيمة 700 مليون دولار من المساعدة الأمنية لأوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل أيضًا طائرات الهليكوبتر، وأنظمة الأسلحة المضادة للدبابات جافلين والرادارات والمركبات التكتيكية وقطع الغيار.

أمريكا سترسل أسلحة متطورة لأوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون، إن المعركة فى أوكرانيا طاحنة، موضحة أن الأسلحة ستصل في إطار زمني مناسب يسمح للأوكرانيين باستهداف أنواع الأشياء التي يحتاجون إليها للقتال الحالي بدقة شديدة.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.