روسيا بعد 100 يوم من الحرب على أوكرانيا: سنواصل حتى تحقيق أهدافنا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حتى تتحقق جميع أهدافها.

وأضاف «بيسكوف» في اليوم الـ100 للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: «أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية»، وذلك وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

بسكوف: اتخذنا تدابير لحماية دونيتسك ولوجانسك

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه «جرى اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة»، وذلك في إطار تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

الكرملين في 100 يوم على الحرب: حققنا أهدافا معينة

وقال الكرملين إن أهدافا «معينة» تحققت بعد 100 يوم من العملية العسكرية في أوكرانيا، والعمل متواصل لحين تحقيق كل الأهداف.

ونقلت «فرانس برس» عن الكرملين قوله إنه جرى كذلك «تحرير العديد من القرى»، ما سمح للسكان بالعودة إلى «حياة هادئة».

رئيس أوكرانيا: النصر سيكون حليفنا

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن «أوكرانيا ستنتصر»، وذلك في مقطع فيديو من أمام مبنى الرئاسة في كييف.

وقال زيلينسكي: «النصر سيكون حليفنا»، وأضاف في مقطع الفيديو، وإلى جانبه رئيس الحكومة دينيس شميجال، وزعيم الأغلبية البرلمانية ديفيد أراخاميا، ورئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك: «ممثلو الدولة هنا ويدافعون عن أوكرانيا منذ 100 يوم».

الأمم المتحدة: لم ينتصر أي طرف في حرب روسيا وأوكرانيا

في المقابل، قالت الأمم المتحدة، بعد 100 يوم على اندلاع حرب أوكرانيا إنه «لم ينتصر أي طرف» في هذه الحرب.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض، في بيان: «لا يوجد منتصر ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه الحرب».

وتابع: «بدلا من ذلك، شهدنا على مدى 100 يوم ما تمّت خسارته: حياة أشخاص ومنازل ووظائف وفرص»، بحسب الوكالة الفرنسية.