تفاصيل مثيرة.. بيكيه يخون شاكيرا مع «طالبة» أصغر منها بـ25 عاما

سلطت صحيفة «ماركا» الإسبانية الضوء، في تقرير لها، على أزمة المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا وصديقها جيرارد بيكيه نجم برشلونة الإسباني، واللذين قررا الانفصال بعد أكثر من 11 عاما من الارتباط، إذ قالت الصحيفة إن أخبار بيكيه تصدرت الاهتمامات الصحفية ليس بسبب كرة القدم هذه المرة ولكن بسبب علاقة غرامية مزعومة.

وجاء الموقف من جيرارد بيكيه على عكس الممثل الأمريكي جوني ديب، إذ أن الأخير اجتذب تعاطفا ودعما كبيرا له في قضيته ضد زوجته السابقة، لكن تهمة الخيانة كانت مثار انتقادات شديدة لنجم المنتخب الإسباني.

«إلبريديكو»: بيكيه لم يكن مخلصا لشاكيرا

ونقلت الصحيفة عن صحيفة إلبريديكو الإسبانية قولها إن جيرارد بيكيه لم يكن بالشخص المخلص مع شاكيرا، إذ كان يلتقي فتاة شقراء صغيرة تبلغ من العمر 20 عامًا، وهي طالبة في برشلونة.

وبينما لم يتم الكشف عن هوية هذه الفتاة التي تعلق بها جيرارد بيكيه، فإن المعلومات تشير إلى أنها أصغر من شاكيرا بـ25 سنة، إذ بلغت المغنية الكولومبية 45 عاما، وهي أكبر من بيكيه الذي يتجاوز عمره 34 عاما.

شاكيرا شاهدت بيكيه مع الفتاة الشقراء عدة مرات

وادعى تقرير الصحيفة الإسبانية أن بيكيه شوهد مع هذه المرأة عدة مرات وأن شاكيرا اكتشفت ذلك، لافتة إلى أن بيكيه وشاكيرا ارتبطا بعد كأس العالم 2010 الذي فازت به إسبانيا في جنوب أفريقيا، لكنه لم يتزوجها بعد وبينهما أطفال.

وانتقلت شاكيرا إلى برشلونة لتكون برفقة نجم البارسا، إذ أنجبت منه طفلان هما ميلان وساشا، لكن تلاحظ أن الطفلين لم يلتقطا صورا منذ فترة طويلة مع والديهما بيكيه وشاكيرا.

شاكيرا تحسم الجدل بشأن علاقتها ببكيه

وقالت مصادر عدة إن كل من بيكيه وشاكيرا كانا يعيشان في مكانين منفصلين خلال الفترة الماضية، فيما تعتقد مصادر قريبة من الزوج أنه سيتم إصدار بيان قريبًا، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون لإنكار القصة أو الإعلان عن انفصالهما.

لكن في المقابل، فإن شاكيرا حسمت الجدل بشأن هذه العلاقة وأعلنت انفصالها عن نجم برشلونة الإسباني، وأكدت أن الانفصال يأتي بسبب خيانة الأخير لها.