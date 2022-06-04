صناع أغنية من أول دقيقة يحتفلون بتحقيق 100 مليون مشاهدة على يوتيوب

حرص صناع أغنية من أول دقيقة لإليسا وسعد لمجرد، على الاحتفال بتحقيق 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.

‏الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

واحتفلت إليسا مع جمهورها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: «شكرا لكل اللي حضروا وسمعوا وحبوا الأغنية لتحقق الإنجاز الرائع ببلوغها 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر.. إنتو النجاح الحقيقي وأعز ناس على قلبي وبشكركم على المحبة الصافية».

وعلق الشاعر أمير طعيمة الذي كتب الأغنية قائلا: «ولا يزال العد مستمر».

وقال المطرب المغربي سعد لمجرد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «تهانينا حبيبتي إليسا، نحن نصنع التاريخ معًا، لقد كان من دواعي سروري حقًا أن أغني معك هذه القطعة الفنية وأنا أقول هذا من أعماق قلبي، أريد أن أشكر معجبينا الجمال».

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

إليسا تُحضر لألبومها الجديد

وأعلنت المطربة اللبنانية إليسا، أمس، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، بداية العمل على ألبومها الجديد.

ونشرت إليسا صورة من التحضيرات للألبوم من داخل الأستوديو، وعلقت عليها: «يبدو أن شخصًا ما عاد إلى الاستوديو لتحضير الألبوم الجديد! أستطيع أن أعلن رسميًا أننا بدأنا تسجيل الألبوم الجديد».