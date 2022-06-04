وزير التعليم: «الدروس الخصوصية مرض.. إحنا بنقدم لبن العصفور ببلاش»

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، غضب بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدرسين أصحاب الدروس الخصوصية بزيادة أسعار الحصص على أبنائهم، إذ ذكر أن وزارة التربية والتعليم، حاولت بشتى الطرق القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، لكن ما زال هذا الأمر موجودًا، واصفًا إياه بـ«المرض» الذي لم يتم حتى الآن الشفاء منه، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

طارق شوقي: بلاش تصوتوا من الدروس الخصوصية

وأضاف «شوقي»، أن وزارة التربية والتعليم، أتاحت كافة مصادر التعليم للطلاب في المدارس الحكومية من خلال إطلاق قنوات تليفزيونية تعليمية، ومنصات رقمية ومواقع الكترونية، فضلًا عن بث مباشر: «إحنا بنقدم لبن العصفور وببلاش، والأهالي اللي بتودي أولادها دروس متصوتش، هما اللي اختاروا، لما الطالب يذاكر ويحاول يسمع اللي ذاكره يبقى بينقل التطوير».

الوزارة مسؤولة عن كل المدارس التي تعطي شهادات مصرية

وتابع وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، «فيه طلاب في المدارس البريطانية والأمريكية غيرها من الشهادات الأجنبية ويحصلون أيضا على دروس خصوصية، شكلها عادة مصرية».

وأوضح أن الوزارة مسؤولة عن كل المدارس التي تعطي شهادات مصرية، وإنما يكون دورها إشرافي على الشهادات الدولية، وذلك أثناء تعليقه على أزمة الدبلومة الأمريكية، مؤكدًا أن اللغط الموجود حاليا منصب فقط حول الدبلومة الأمريكية، «إحنا لا بنعمل الامتحان ولا بنصححه، فقط دورنا إشرافي، وكان هناك عدة مشكلات تحيط بنظام السات».