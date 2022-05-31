طارق شوقي يوافق على إعادة 189 معلما مساعدا من المفصولين للعمل

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة 189 معلما مساعدا بمحافظة سوهاج إلى التعيين بوظيفة معلم، بعد أن تم إنهاء التعاقد معهم؛ وذلك لعدم حصولهم على الدبلومة التربوية.

إعادة التعاقد مع المعلمين المفصولين لمدة عام

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب مرسل لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أنه بعد عرض إدارة الفتوى بمجلس الدولة، انتهت إلى جواز إعادة التعاقد مع المعلمين المفصولين بسبب شهادة الصلاحية لمدة عام واحد غير قابل للتجديد ينتهي تلقائيا إذا لم يحصل فيها هؤلاء المعلمين على شهادة الصلاحية.

مرور 6 سنوات على إنهاء التعاقد

ووجهت وزارة التربية والتعليم قطاع الأمانة العامة بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الفتوى الصادرة من مجلس الدولة، التي أفادت بجواز عودة 189 معلما مساعدا في محافظة سوهاج إلى التعيين، بعد أن تم إنهاء التعاقد معهم منذ نحو 6 سنوات؛ لعدم حصولهم على شهادة الصلاحية «الدبلومة التربوية» في المواعيد المقررة، حيث وافق وزير التربية والتعليم على إعادتهم للتعيين مرة أخرى لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد بعد استيفاء الشروط.