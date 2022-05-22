طارق شوقي: تشديد الرقابة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لمنع الغش

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 لأي طالب يصاب بفيروس كورونا وقت عقد الامتحانات، ويكون له دور ثان بكامل الدرجات، شريطة تقديم مستند طبي يثبت إصابته بالفيروس وقت الامتحانات، موضحا أن هناك تعليمات مشددة بتعقيم وتطهير كافة اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

رقابة مشددة داخل لجان الامتحانات

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تشديد الرقابة من المراقبين والملاحظين ومشرفي اللجان على لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 وقت عقد الامتحانات، لمواجهة الغش الإلكتروني، علاوة على عمل محضر لأي طالب يحاول الغش داخل اللجان، لافتا إلى أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وتكون متصلة بغرف العمليات المركزية، بالوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لضبط الطلاب الغشاشين.

لن يسمح لطلاب الثانوية العامة دخول اللجان بالكتاب المدرسي

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه ممنوع منعا باتا دخول طلاب الثانوية العامة لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بالكتاب المدرسي، مؤكدا أنه جار إعداد كتيب المفاهيم أواخر مايو الجاري، حيث سيتم توزيعه على الطلاب داخل لجان الامتحانات، وسيكون بديلا للكتاب المدرسي، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة ستعقد ورقيا

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد يوم 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تجرى يوم 26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، وتنتهى يوم 21 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستعقد ورقيا وتكون الإجابة في البابل شيت، وأن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد.