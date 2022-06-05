أول ظهور لأنغام بعد الوعكة الصحية بموسم جدة «تضع يدها على حامل طبي»

تألقت الفنانة أنغام في حفلها الغنائي الضخم الذي تحييه حاليا في موسم جدة بالسعودية، وظهرت خلال الحفل بفستان أسود، وتضع يدها في حامل طبي، وقد تفاعل الجمهور مع أنغام خلال الحفل بكلمات الدعاء لها بالشفاء العاجل.

هذا الحفل أول حفل يكون مباشرا بين أنغام و الجمهور بعد أزمتها الصحية الأخيرة، حيث خضعت لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد.

أنغام تروج لحفلها في موسم جدة

وروجت أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفلها الغنائي في جدة بصورة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليها: «جمهور جدة الغالي موعدنا يوم 4-6 ضمن حفلات موسم جدة، تطرح التذاكر غدا الساعة 9 مساء، أشوفكم قريبًا».

كما حرصت على مشاركة الجمهور في اختيار أغاني الحفل حيث كتبت تدوينة عبر حسابها بموقع التدوينات القصير «تويتر» قالت فيها: «أنغام في جدة‬⁩.. شاركوني بالأغاني اللي تحبوا تسمعوها في الحفلة».

آخر ظهور لأنغام

وكان آخر ظهر لأنغام، قبل عمليتها الجراحية خلال حفلها الغنائي الجديد في الكويت، وحقق الحفل نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا ضخما حيث رفع لافتات «كامل العدد» غنت أنغام خلال الحفل لأول مرة بأغنية تتر مسلسل «فاتن أمل حربي» والذي حقق أعلى نسب مشاهدات في شهر رمضان 2022، كما تغنت لأول مرة بأغنيتها الجديدة «لوحة باهتة» والتي طرحتها قبل الحفل بأيام قليلة وحققت بها اعلي نسب مشاهدة على اليوتيوب.

أغنية لوحة باهتة من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.