مصريين بالكويت شعروا بالزلزال:«أثاث البيت اتحرك من شدة الاهتزاز»

هز زلزال بعض المناطق في الكويت، ليلة السبت، وفق ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وشعر به السكان في أنحاء البلاد.

وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بأنها سجلت زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، عند تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، كما شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

المصريين يعبرون ما شعروا به أثناء حدوث زلزال الكويت

في هذا الشأن قال عبر بعض المصريين المقيمين في دول الكويت العربية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن ما شعر به أثناء حدوث الزلزال والذي كان من بيهم «عمرالكادي» شاب مصر ومقيم في دول الكويت أنه شعر باهتزاز بسيط السرير الذي ينام عليه : «اتهز السرير وقمت حسيت كأني في حد بيحركه ومع أني كنت في أوضتي لوحدي واترجفت وبقيت أدور مين حرك السرير».

الشعور لأول مرة بالزلزال

وتابع أن لأول مرة يشعر بحدوث الزلزال، على الرغم أن حدث قبل ذلك زلزال مرتين منذ ذهابه لدوله الكويت، إلا أنه لم يشعر بهم مثلما شعر بقوة هذا الزلزال، لافتا أنه مقيم في دولة الكويت منذ 7 سنوات: «ليا 7 سنين هنا قاعدج في الكويت وعلى الرغم أني في زلزال حصل قبل كدا مرتين لكن محسيتش بيهم زي المرة دي».

وأضاف «محمد خولي» أنه شعر بقوة هذا الزلزال وسيطرت عليهم حالة من القلق والخوف : «حسيت أني الأرض بتهتز بينا ومكنتش متوقع أني ده زلزال»، لافتا أنه يشعر لأول مرة بقوة هذا الزلزل».

وشعر بالزلزال العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد حيث أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار من جراء الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت .