مصرع وإصابة شخصين في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية «تروسيكل»، ما أدى إلى مصرع مستقل الدراجة، وإصابة قائدها بكسر في الذراع الأيسر وقطع بأوتار القدم اليسرى، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

متوف ومصاب بطريق «سوهاج - أخميم»

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم ووقع متوف ومصاب بطريق «سوهاج - أخميم»، بدائرة مركز أخميم.

وتبين أنه أثناء سير سيارة النقل قيادة «علي ب م ع»، 27 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بـ«بتروسيكل» قيادة «أحمد ج ع ع»، 26 سنة، عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج.

ونتج عن الحادث وفاة «عاطف ث ح ا»، 44 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، من مستقلي التروسيكل، وإصابة قائد التروسيكل بكسر بالذراع الأيسر وقطع بأوتار القدم اليسرى، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأفاد قائدا المركبتين وشقيق المتوفى «مقبول ث ح ا»، 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.