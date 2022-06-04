مركز تعليم الكبار بجامعة سوهاج يناقش خطة العمل المستقبلية

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة مركز تعليم الكبار ومحو الأمية لمناقشة خطة العمل المستقبلية للمركز، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الدالي مدير عام هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بسوهاج، والدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، والدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، ولفيف من مديري ومنسقي الوحدات بكليات الجامعة المختلفة.

حصول جامعة سوهاج على المركز الأول فى ملف محو الامية

وفي بداية الاجتماع، وجه رئيس جامعة سوهاج ، الشكر والتقدير لجميع فريق العمل بمركز تعليم الكبار، لجهودهم الملموسة التي أسفرت عن حصول الجامعة على "المركز الأول" في ملف محو الأمية وتعليم الكبار بين الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية، مناشداً الجميع بالاستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز الكبير .

وأضاف عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج أن الاجتماع ناقش عدد من البنود المطروحة على جدول الأعمال والتي من شأنها أن تحافظ على ترتيب الجامعة في "المركز الأول" منها، انجازات الكليات الثمانية في مجال محو الأمية خلال العام المنقضي من أبريل 2021 حتى أبريل 2022، حصر أعداد المتقدمين لدورة أبريل 2022 ونسب النجاح فيها، مناقشة زيادة أعداد الفصول الجديد التي سيجري فتحتها في دورة يوليو 2022 المقبل، بجانب بحث المتطلبات والمعوقات التي تواجه الوحدات الفرعية وآليات تفعيل الآداء واستخراج الشهادات.

تحقيق رؤية 2030

يذكر أن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار أحد المشروعات القومية التى تتم بتضافر جميع الجهود والمؤسسات داخل الدولة للإعلان عن مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030 ويشارك في هذه المشروع ثمانية كليات بالجامعة منهم كليات التربية، والآداب، والتجارة، والتربية الرياضية، والآثار، والألسن، والتربية النوعية، والحقوق، ومن خلالهم حصلت الجامعة على المركز الأول في دورة يناير 2022.