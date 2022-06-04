إزالة 44 حالة تعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات بناء في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 44 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات.

تنفيذ 13 حالة إزالة بمركز سوهاج

وأشار عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى تنفيذ 13 قرار ازالة منها إزالة فورية لحالتي تعدي على أرض زراعية بمساحة 1.5 قيراط بناحية العرابة الشرقية، ونجع عبدالله بقرية جزيرة شندويل، كما تم تنفيذ عدد 4 حالات إزالة تعدي بالبناء بدون ترخيص على مساحة ٢ قيراط بقرية أولاد عزاز، وإزالة حالتي تعدي بقرية ادفا، وتم إزالة تعدي بحوض المسعدات وتم مصادرة البلوك، لافتا إلى إزالة تعدي على مساحة 6 قيراط بأولاد غريب، وايضا إزالة تعدي على مساحة 80م بناحية الشيخ عتمان بقرية أولاد عزاز، وإزالة تعدي على مساحة 50 متر مربع بقرية تونس، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية لسقف دور ثاني بمنزل بناحية " ابو حمد " على مساحة 80م تقريبا بقرية عرابة أبو دهب .

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، خلال حملة مكبرة، منها "حالة بمجلس قروى الصفيحة، وحالة ببندر طهطا، كما تم إيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية بمدينة طهطا"، وإزالة تعدى على الأراضي الزراعية بمجلس قروى الصوامعة غرب على مساحة 18 سهم، كما تم إيقاف حالتين بناء مخالف وفك شدة خشبية بالمدينة وقرية "نزلة القاضي".

إزالة 2 قيراط بالبلينا

وقال لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم القيام بإزالة فورية في المهد لحالتين تعدي بمنشاة برديس على مساحة 2 قيراط، وإزالة فورية لـ 3 حالات تعدي بنطاق مجلس قروي عرابة أبيدوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما أنه تم إزالة التعديات على محميات النيل بقرى "السكساكة، ومشطا "، في حملة مكبرة اسفرت عن ازالة ٦ حالات، كما تم القيام بإزالة فورية بمجلس قروي مشطا لحالة تعدي بالطوب الأبيض البلوك على مساحة ١٢٠ متر مربع، بنجع حارث بقرية كوم العرب، وإزالة فورية لعدد 4 حالات تعدي بمجلس قروي الرياينة، والمدمر" .

إزالة 5 حالات تعدى بأخميم والمنشاة

وفي مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج قالت فريدة سلام رئيس المركز أنه تم تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، حيث تمت الإزالة الفورية لحالتين شدة خشبية بالدور الثاني علوي بالزوك الغربية، والزوك الشرقية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وقال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم إيقاف أعمال البناء المخالف لـ 5 حالات، حيث تم فك الشدة الخشبية بالدور الأول علوي بأحد المنازل بالأحايوة شرق بالكولة على مساحة 70 متر، وإزالة فورية في المهد لتعدي على أملاك الدولة بنجع أبو عمرة بمساحة 175 متر مربع، وإزالة الشدة الخشبية للدور الثالث العلوي بعرب الأطاولة بنيدة على مساحة 150 متر مربع "، وإزالة فورية لتعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175 متر بنجع أولاد يحيي، وإزالة فورية لقواعد خرسانية على الأرض الزراعية بنجع الحساينة على مساحة 200 متر.

وأشار رئيس مركز المنشاة إلى أنه جاري أعمال المتابعة بصفة دورية.

وقال أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أنه تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة بناء مخالف بدون الحصول على ترخيص، بمنطقة نجع مصلح، وذلك خلال حملة ليلية للمرور والمتابعة بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأوضح شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه جرى إزالة وردم قواعد تعدي علي أرض زراعية على مساحة 170 متر بنجع «الزنقور» بمجلس قروي أولاد اسماعيل، وجاري أعمال المتابعة بصفة مستمرة