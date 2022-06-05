الحزب الناصري: الوزراء والمسؤولون هم من أوصلونا لما نعانيه حاليا

قال الدكتور محمد النمر رئيس الحزب الناصري، إن الحزب الناصري قد تأسس في عام 1992 بحكم قضائي، حيث عبر الحزب الناصري عن مشروع عاشه المواطنون وهو مشروع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، «حزبنا هو الحزب المعبر الأول عن مشروع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومبادئه ومن يدافع عنهم».

النمر: إحنا كمعارضة مكناش موجودين

وأضاف «النمر»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن دعوة رئيس الجمهورية لحوار وطني وإصلاح سياسي يعني وجود خلل موجود يجب إصلاحه، كما وأن الوضع الاقتصادي المصري حاليا سئ، «الوزراء والمسؤولين هم من أوصلونا لما نعانيه حاليا.. أحنا كمعارضة مكناش موجودين».

واستطرد: «الأزمة الاقتصادية العالمية ليست سببا لما وصلنا إليه حاليا محليا، ويجب بحث الأمور الأساسية وحلها كالسياسة النقدية وإدارة الاقتصاد في مصر، اقتصادنا ريعي، ويجب مراجعة المحاور المتفق عليها، لو كل محور فيه مشكلة يتحاور المتخصصين بآرائهم المعارضة او الموفقة وإيجاد حل».

وأوضح أن الحزب الناصري كان لا يستطيع التنفس حاليا ولم يتح له الحوار إلا بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك، «نحتاج لتسهيلات للأحزاب، إحنا جزء من النظام السياسي ويجب أن أحافظ وأدافع عن الدولة وأختلف معها، شباب مصر 65% من التعداد السكاني وهم المستقبل، ده أمر تاني خالص وسياسات أخرى».

وتابع: «نطلب حرية التحرك، حتى يكون لدينا عضويات واشتراكات ونستطيع العمل، ولدينا مصانع متوقفة ويجب أن تكون أولويات الدولة تشغيلها وإدارتها، ونحتاج للتباحث حول الحياة السياسية في مصر، وقوانين الحبس والانتخابات والمجالس المحلية، ومش أي حدي قول كلمتين يروح حبس احتياطي، الفكرة دي لازم تتغير».