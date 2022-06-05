شوقي: الطلاب ساعدوا «سارقي مجلدات المفاهيم» بشرائها من المكتبات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن بعض المكتبات استغلت إعلان تفاصيل مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم ، وقررت سرقة محتواها والمتاجرة بها وبيعها للطلاب بأرقام كبيرة، بهدف التربح منها، رغم أن الوزارة قامت بعمل منصات وقنوات تعليمية وجاءت بأفضل المدرسين، لكي يتم تبسيط وشرح المناهج بطريقة بسيطة حتى يستوعب جميع الطلاب ما يتم شرحه.

المكتبات أهدرت حقوق الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه المكتبات أهدرت حقوق الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم ، والأهالي والطلاب ساعدوهم بشراء هذا المحتوى المسروق بتكاليف غالية الثمن، رغم أن وزارة التربية والتعليم تتيح هذا المحتوى مجانا لجميع طلاب الثانوية العامة على موقعها الرسمي، قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة بشهر كامل بهدف مساعدتهم و دعمهم بناءا على طلبهم.

مجموعات دروس خصوصية ومراجعات بـ 350 جنيها و400 جنيه لشرح كتب المفاهيم

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه قرأ اليوم خبرا ولا يريد ذكر المصدر، بأن هناك مؤسسة أعلنت عن مجموعات دروس خصوصية ومراجعات بـ 350 جنيها و400 جنيه، لشرح كتب المفاهيم التي قامت الوزارة بطبعها للتسهيل علي فهم المناهج للطلاب.

وأعرب عن استيائه من إصرار البعض على السعي وراء المتربحون من التعليم رغم كل ما بذلته الدولة المصرية مؤخرا في توفير المصادر التعليمية على بنك المعرفة، والمنصات التعليمية الإلكترونية، والقنوات التعليمية التليفزيونية والتي تعتمد على الاستعانة بأفضل المعلمين المصريين المتخصصين في وزارة التربية والتعليم المصرية.