توجيهات عاجلة من «التعليم» بشأن مصروفات كتب المدارس الخاصة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وضع تكلفة الكتب الدراسية في المدارس الخاصة بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 وذلك طبقا للتكلفة الفعلية مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين، على أن يتم تحصيل الدفعة الأولى قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول على أن يتم التأكد من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع في الكشف المقرر بذلك ويحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيم أي مطبوعات أخرى غير قانونية كملخصات وملازم وبوكلت.

وأضافت الوزارة في خطابها، أنه يحظر تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف ويحظر بيع الزي المدرسي و الادوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس.

وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وحرص الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي على تحقيق الانضباط في المدارس الخاصة، وتؤكد الإدارة العامة للتعليم الناس بضرورة التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة.