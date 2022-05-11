الملحقون من المدارس الخاصة بالحكومية يؤدون الامتحانات في الفترة الصباحية بشرط

انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي اليوم بمادة اللغة العربية، في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة.

الملحقون من المدارس الخاصة يؤدون الامتحانات في الفترة الصباحية بشرط واحد

وأدى طلاب المدارس الخاصة الامتحانات في المدارس الحكومية في الفترة الصباحية وذلك في المدارس المجهزة من حيث البنية التحتية التي تمكن جميع الطلاب من الدخول على منصة الامتحان دون أي معوقات، وذلك بدلاً من امتحانهم في فترة مسائية لكن بالنسبة للمدارس الحكومية التي لا تسع سوى طلابها يتم إلحاق المدارس الخاصة عليها لكن في فترة مسائية.

الامتحانات تسير بصورة منتظمة

وقال عطية محمد، مدير مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه تم عقد الامتحان الورقي لطلاب الصف الأول الثانوي وتم تسليم الطلاب ورقة مفاهيم مع الامتحان، موضحاً أن الامتحان يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب.

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أنه تم إلحاق ثلاثة مدارس خاصة على المدرسة ويؤدوا الامتحان في نفس فترة امتحان طلاب المدرسة نفسها، موضحاً أن المدرسة مجهزة من الناحية التقنية التي تتيح لها عقد الامتحانات لطلابها ولطلاب المدرسة الحكومية دون أي معوقات.