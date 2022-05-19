المدارس الخاصة تشترط تسديد أول قسط من المصروفات لحجز كتب العام الجديد

طالبت عدد من المدارس الخاصة «عربي ولغات»، أولياء أمورالطلاب بجميع المراحل التعليمية، بتسديد القسط الأول من مصروفات العام الدراسي المقبل 2022-2023، لبدء حجز الكتب الدراسية، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الورق والكتب، واختلاف الأسعار عن السابق.

دفع القسط الأول شرط حجز الكتب

أعلنت المدارس الخاصة في رسائل إلى أولياء الأمور، بدء حجز الكتب الدراسية من الآن ولمدة شهر، حتى تتمكن إدارة المدرسة من توفير الأعداد المطلوبة، إذ يتعذر علي المدرسة توفير أي نسخ بعد هذا التاريخ.

وأكدت الرسائل، ضرورة سداد الدفعة الأولي من مصروفات العام الدراسي المقبل 2022-2023، عند حجز المصروفات الدراسية، على أن تكون باقي المصروفات في شهر أغسطس المقبل.

فتح باب الاشتراك في سيارات المدرسة

ذكرت المدارس الخاصة، أيضا، أنه تم فتح باب الاشتراك بسيارات المدرسة للعام الدراسي المقبل، حتى تتمكن إدارة المدرسة من تحديد جميع الخطوط، التي ستعمل بناء على رغبات الحاجزين، نظرا للطلب على بعض خطوط سير المدرسة، والإحجام عن خطوط أخرى، مما يؤدي إلى إضافة خطوط جديدة، أو إلغاء بعض الخطوط.

مصروفات المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

كانت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، قد أعلنت المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2022-2023، كالتالي:

- مصروفات الصف الأول رياض الأطفال 20500 جنيه.

- مصروفات الصف الثاني رياض أطفال 20500 جنيه.

مصروفات الصف الأول الابتدائي 20600 جنيه.

- مصروفات الصف الثاني الابتدائي 20600 جنيه.

- مصروفات الصف الثالث الابتدائي 10970 جنيه.

- مصروفات الصف الرابع الابتدائي 11120 جنية .

- مصروفات الصف الخامس الابتدائى 10700 جنية.

- مصروفات الصف السادس الابتدائى 14060 جنيه.

مصروفات الصف الأول الاعدادي 14060 جنيه.

- مصروفات الصف الثاني الإعدادي 14060 جنيه.

- مصروفات الصف الثالث الإعدادي 14060 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي 13500 جنيه.

- مصروفات الصف الثاني الثانوي 20100 جنيه.

- مصروفات الصف الثالث الثانوي 20100 جنيه.