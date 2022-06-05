قفز وترك التباع يموت محترقا.. سائق يدمير سيارة شرطة ويصيب 4 مجندين

تسبب سائق نقل ثقيل، في تدمير سيارة شرطة على محور الضبعة، بعدما اصطدم بها وقت فحص بلاغ بانقلاب سيارة على الطريق، ما أسفر عن اشتعال النيران في سيارة ميكروباص والسيارة النقل، قبل أن يقفز منها السائق وترك داخلها مساعده نائما، فمات محترقا، وأصيب 4 مجندين.

انقلاب سيارة على طريق الضبعة

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن قسم شرطة الشيخ زايد ثان تلقى بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق، انتقلت سيارة شرطة وتبعتها سيارة أمن مركزي لأعمال التأمين وعقب وصول القوات تبين أن سيارة ميكروباص كانت تقف بالقرب من السيارة المقلوبة وترحل منها عدد من الركاب للمساعدة في إنقاذ أفراد السيارة المقلوبة.

النقل أطاح بسيارة الشرطة على طريق الضبعة

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن وقت قيام القوة الأمنية بأعمال الفحص، فوجئت بقدوم سيارة نقل مسرعة فاصطدمت بسيارة الشرطة، ما أدي إلى انفصال الصندوق عن الكابينة بها خارج الطريق في الرمال، وبعدها اشتعلت النيران بالسيارة النقل والميكروباص وتوفي مساعد سائق النقل محترقا في مشهد مؤلم.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد ربيع مفتش المباحث أن الحادث ليس مدبرا، وأنه وقع بسبب رعونة سائق النقل وسرعته الزائدة خلال اصطدامه بالقوة الأمنية التي كانت تفحص بلاغا على طريق الضبعة.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الضبعة

ألقي القبض على سائق النقل، واقتاده المقدم هشام فتحى رئيس مباحث الشيخ زايد إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثمان مساعد سائق النقل المتوفى، وقررت انتداب لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة مكان الحادث.