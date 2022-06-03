إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر إسكندرية الصحراوي»، بالكيلو 71 اتجاه القاهرة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من محمد محمود محمد 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، محمد متولي إبراهيم 26 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، سامو سمير فؤاد 40 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف في البطن، يوسف رمضان شحاتة 24 سنة، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفى محمد حسن 30 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليسرى، محمد علي محمود 40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، وجميعهم مقيمين بالإسكندرية.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.