مصرع وإصابة 4 في انقلاب سيارة نصف نقل في بحر العباسي بالغربية

قررت نيابة مركز زفتى، بمحافظة الغربية، التصريح بدفن جثتين ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل، في بحر العباسي، بمدينة زفتى، وذلك بعد تقرير الطب الشرعي لتشريح الجثتين، حيث تبين أن الوفاة نتيجة نزيف في المخ بسبب الحادث، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

كان طريق «بحر العباسي - كفر شاهين»، في مركز زفتى، بمحافظة الغربية، شهد انقلاب سيارة نصف نقل، كان يستقلها 4 أشخاص، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثثتي المتوفين، ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنهما، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر شاهين التابعة للمركز، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل ببحر العباسي بالطريق العام كان يستقلها 4 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة زفتى، وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف وتم انتشال جثين ومصابين اثنين، ونُقل المصابان إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على الجثامين في مشرحة المستشفى.

التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة زفتى، أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة نصف نقل كان يستقلها 4 أشخاص، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم الدفع بفريق من الإنقاذ النهري، وتم رفع السيارة من المياه وتحويل المصابين إلى مستشفي زفتى العام.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.