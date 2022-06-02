مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق «أبو عش» بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة مروع على طريق أبو عش بنطاق مركز شرطة الفيوم، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق ولم يتمكن من إحكام السيطرة على السيارة التي يقودها، فانقلبت عدة مرات حتى استقرت في قطعة أرض زراعية أمام عزبة خورشيد، فيما توقف المارة وهرعوا لإنقاذ المصابين من داخل السيارة وأبلغوا شرطة النجدة والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة مروع على طريق أبو عش بنطاق المركز، ووجود متوفي ومصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة أجرة كانوا يستقلونها أثناء ذهابهم إلى مدينة الفيوم، إلا أنّ عجلة القيادة اختلت في يد السائق بسبب السرعة الجنونية وفقد السيطرة عليها، فانقلبت في الأرض الزراعية أمام عزبة خورشيد.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى نقل جثة المتوفي في الحادث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة.

إزالة آثار الحادث وتحرير محضر

وجرى إزالة آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثة المتوفي لذويه لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.