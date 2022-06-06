شيرين عبدالوهاب لمتابعيها: أنا في معكسر بين امتحانات الولاد والاستوديو

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر خاصية ask على ستوري موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، للمرة الثانية خلال تفاعلها مع الجمهور، عودتها للنشاط الفني خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت التحضيرات داخل الاستوديو.

وردت شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها، حيث سألها أحدهم قائلا: «شيرين ليه مختفية؟»، لتعلق شيرين «فيه حاجات بحضر ليها آخدة وقتي، وامتحانات الولاد، فأنا في معكسر في البيت والاستوديو، ومتخفية فين ياحبيبتي انا كنت معاهم في رمضان».

وردت علي سؤال آخر «شيرين نفسك في إيه في الفتره الجايه؟»، قائلة «نفسي نشاطي الفني يكون أكتر من دلوقتي».

وتطرقت الأسئلة للناحية العاطفية، حيث سألها أحد المتابعين قائلا: «حبيبتي وإنتي في ثانوي ولسة متذكرة هذا الحب؟»، لتعلق شيرين حبيت «ولسة فاكراه طبعا انا مبنساش اي حاجة تتعلق بالعاطفة في حياتي».

أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وبدأت شيرين عبدالوهاب في التفاعل مع جمهورها مرة أخرى، بعد أزمتها مع طليقها حسام حبيب، حيث تفاعلت معهم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام للمره الثانيه من خلال خاصة ask والتي بداتها معهم منذ أيأم وأكدت خلالها أنها لم تعد في السر لحسام كما تردد.

ويذكر أنه تم القبض على حسام حبيب منذ أيام، بعد بلاغ من شيرين اتهمته فيه بتهديدها وبناتها؛ ليؤكد خلال التحقيق أنه عاد لشيرين بعد أيام قليلة من انفصالهما أمام 4 شهود، وهذا ما نفته شيرين في تصريحاتها مع جمهورها.

شيرين تطالب بعدم نشر أخبار حياتها الخاصة

وحرصت شيرين عبدالوهاب وقت أزمتها مع حسام حبيب، على إصدار بيان أكدت فيه أن حياتها الشخصية «خط أحمر»، وكان نص البيان كالتالي: «تهيب الفنانة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تناول أنباء عن خلافات شخصية بينها وبين حسام حبيب».