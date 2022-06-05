شيرين عبدالوهاب تكشف مصير علاقتها بحسام حبيب

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر خاصية ask على ستوري موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، مصير عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب.

وردت شيرين عبدالوهاب على سؤال أحد متابعيها عن حسام حبيب قائلا «لسه بتحبي شيرين ولا خلاص شيلتيه من قلبك؟»، لترد شيرين «أنا مش بحبه ولا بكرهه».

ليسأل متابع آخر قائلا: «لو حسام طلب منك ترجعوا راح تقبلي ولا ترفضي»، لتجيب شيرين «لا طبعا». وردت على سؤال آخر من المتابعين «بتحبي تعطي فرصة تانية لأي شخص كسرك أو زعلك؟»، لتجيب شيرين «طبعا، ربنا بيعفو انا مش هعفو؟».

حفل شيرين عبدالوهاب في أبو ظبي

وظهرت مؤخرا شيرين عبدالوهاب في عيد الفطر الماضي، خلال حفل غنائي ضخم في أبو ظبي،وحرصت شيرين للترويج لهذا الحفل قبل أيام من إحيائه حيث كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «جاهزين نحتفل بالعيد مع بعض؟ كل سنة وأنتم طيبين وحشتوني جدًا، مستنياكم في حفلة عيد الفطر المبارك يوم 4 مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي».

شيرين عبدالوهاب في رمضان 2022

وحصدت شيرين عبدالوهاب نجاحا كبيرا خلال رمضان 2022 بإعلان لأحد البنوك يحمل عنوان «معافر»، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي وتوزيع نابلسي.

وحققت أغنية «يا معافر» نجاحا كبيرا حيث حققت في 24 ساعة، 10 ملايين مشاهدة على «فيس بوك» و5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، كما تصدرت التريند وكانت الأكثر بحثا على جوجل.

وتقول كلمات الأغنية: «دايما في الصورة أسطورة.. وخطير مش أي خطورة وشديد.. وعنيك باصة على بعيد.. ربك مبيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل.. يا معافر.. كمل للآخر».