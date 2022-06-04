مقتل 13 داعشيا في عملية نوعية بالعراق

شهد العراق وسوريا خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، كان من أبرزها، إعلان القوات المسلحة العراقية، مقتل 13 عنصرا إرهابيا بعملية نوعية في 3 محافظات، فيما شهدت مدينة «عفرين»، مظاهرات احتجاجا على تردي واقع الكهرباء، ونددت المظاهرات بـ«أنقرة».

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إن 13 إرهابيا من تنظيم «داعش» قتلوا في عملية نوعية نفذها «جهاز مكافحة الإرهاب» في 3 محافظات: «كركوك-نينوى-ديالى»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، كشف مصدر أمني عراقي عن ملابسات اشتباكات اندلعت في «قضاء هيت» بمحافظة الأنبار الواقعة في غربي البلاد، بين الجيش وأبناء إحدى عشائر المنطقة «الجغايفة»، ما أسفر عن مقتل جنديين من الجيش وإصابة مدنيين اثنين من العشيرة، مشيرا إلى أن السبب إقدام جنديا في الجيش على ثقب إطار سيارة تعود لشخص من كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد في حي البكر التابع لـ«هيت».

وفي «أربيل»عاصمة إقليم «كردستان العراق» شمال البلاد، أعلن قائمقام قضاء «جومان»، سواره خوشناو، عثور فلاح في حقله على رفات جندي عراقي من زمن الحرب «العراقية الإيرانية» في ثمانينيات القرن الماضي.

تعرض المتظاهرين لإطلاق الرصاص في «عفرين»

وفي سوريا، شهدت مدينة عفرين الواقعة شمالي غربي البلاد، التي تسيطر عليها فصائل تدعمها «أنقرة»، مظاهرات احتجاجًا على تردي واقع الكهرباء، كما نددت بـ تركيا، فيما أشارت مصادر محلية، إلى تعرض المتظاهرين لإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابات في صفوفهم، وردد المتظاهرون شعارات: «سوريا حرة حرة.. تركيا تطلع برة».

متظاهرون يقتحمون مبنى المجلس المحلي في «عفرين»

وانتشرت فيديوهات، على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت متظاهرون يقتحمون مبنى المجلس المحلي في المدينة، ومبنى شركة الكهرباء، حيث تم إضرام النار فيه.

وفي «ريف حماة» وسط سوريا، تعرضت المنازل والممتلكات، إلى أضرار مادية جراء سقوط 3 قذائف صاروخية من فصائل تابعة لـ تركيا، من ريف إدلب شمال غربي البلاد.

وأمس الجمعة، اختتمت الجولة الثامنة من محادثات «اللجنة الدستورية السورية» في جنيف، بمشاركة اللجنة المصغرة المكونة من 45 شخصيةً يمثلون بالتساوي المعارضة السورية والحكومة والمجتمع المدني،

وناقشت الجولة الثامنة، 4 مبادئ دستورية جديدة: «الإجراءات القسرية أحادية الجانب من الناحية الدستورية-الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها-سيادة الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية-العدالة الانتقالية»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

«بيدرسون»: إحراز تقدما طفيفا في الجولة الثامنة من محادثات «اللجنة الدستورية»

وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، إلى إحراز تقدما طفيفا، مضيفا في ختام المحادثات أنه اتفق مع الرئيسين المشتركين لوفدي المعارضة والحكومة على أهمية إيجاد سبل لتسريع العمل لتحقيق نتائج.

انعقاد الجولة التاسعة من المحادثات في جنيف من 25 إلى 29 يوليو المقبل

وقال مكتب بيدرسون في بيان، إن الاختلافات، ظلت كبيرة حول بعض النصوص، مشيرا إلى وجود بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى. واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة من المحادثات في جنيف، من 25 إلى 29 يوليو المقبل.

وفي لبنان، قال المدير العام للأمن، اللواء عباس إبراهيم، إنه سيزور سوريا قريبا لإجراء محادثات مع القادة السوريين حول مصير صحفي أمريكي يدعى «أوستن تايس» فقد في سوريا قبل 10 سنوات.

إيران تنقل ناقلة اليونانية إلى منطقة قبالة جزيرة قشم

من جانبه، قال موقع «تانكر تراكرز»، إن إيران نقلت الناقلة اليونانية التي استولت عليها إلى منطقة قبالة جزيرة قشم، مشيرة إلى الناقلتان اليونانيتان المحتجزتان لدى إيران يفصل بينهما الآن ميل بحري واحد فقط، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 27 مايو الماضي، أعلن «الحرس الثوري الإيراني»، احتجازه احتجز سفينتين يونانيتين في الخليج العربي بسبب انتهاكات غير محددة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.