رئيس مجلس القيادة اليمني: ضرورة تنفيذ كامل بنود الهدنة وعلى رأسها تعز

قال رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد محمد العليمي، أنّ هناك ضرورة ملحة لتنفيذ كامل بنود الهدنة وعلى رأسها فتح معابر مدينة تعز اليمنية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

زيارات دولية لرئيس مجلس القيادة اليمني

وفي قت سابق ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، ذهب في زيارة مهمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت «سبأ» إن «العليمي» ونوابه وصلوا إلى أبوظبي في زيارة رسمية تستمر عدة أيام ، مضيفة أن «العليمي» التقى مع مسؤولين إماراتيين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتناولت المحادثات إعادة إعمار اليمن وسبل حشد الدعم السياسي والتنموي اللازم لمواجهة تداعيات الحرب.