«الصحفيين» تنظم حفلا للفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية 5 يوليو

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، أنه تقرر إقامة احتفال المسابقة وتوزيع الدروع وشهادات التكريم عن عامي 2020 و2021، يوم 5 يوليو المقبل.

وأوضحت «النجار» في بيان لها، أن النقابة ستحتفل، نقيبًا ومجلسًا، بالزملاء الفائزين وتكريم الحاصلين على رسائل الماجستير والدكتوراه، وعدد من رائدات ورواد المهنة في حفل كبير بمسرح النقابة يليق بهم.

وكانت جائزة الصحافة المصرية قد أعلنت النتائج التي خلصت إليها لجان التحكيم المشكّلة من كبار الكتاب الصحفيين، وشيوخ وخبراء المهنة في مجالات فروعها المتنوعة.