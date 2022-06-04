سمير صبري عن ابنه في مذكراته: مش قادر أنسى أول لحظة شيلته بين يدي

قال الفنان سمير صبري في مذكراته التي جاءت تحت اسم حكايات العمر كله، وصدرت عام 2020، إنه كان متزوجًا من فتاة إنجليزية، وأنجب منها ابنًا ولديه أحفاد، دون أن يذكر اسم أي منهم، مع نشره صورة تجمعه وزوجته في بداية علاقتهما، وأخرى بصحبة ابنه وهو طفل صغير.

سمير صبري: تزوجت وأنجبت سرًا

وترصد «الوطن» أبرز العبارات التي جاءت على لسان سمير صبري، تطرق فيها إلى إنجابه طفلًا يعيش في الخارج، وذلك من خلال مذكراته حكايات العمر كله:

- تعرفت على فتاة إنجليزية تعيش في مصر وتزوجتها سرًا.

- تركنا العيش في الإسكندرية، وجاءت للعيش معي في الزمالك.

- رفضت إخبار والدي ووالدتي بأمر زواجي؛ لأنهما كانا سيرفضان زواجي من «خواجاية».

- كنت عاشقًا للفن أكثر من أي شيء آخر.

طلبت زوجته الإنجليزية العودة إلى لندن لإنجاب طفلهما

- تهربت من زوجتي عندما سألتني هل سأخبر عائلتي بزواجنا وحملها؟

- شعرت زوجتي بالوحدة وطلبت مني السفر إلى لندن وإنجاب طفلنا هناك.

- وافقت على إنجاب طفلي في بريطانيا ليحصل على الجنسية الإنجليزية أسرع.

- عملت زوجتي هناك في مدرسة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

- ظلت بيننا اتصالات وزيارات.

- لن أنسى أول مرة حملت فيها ابني بين يدي ونظرت إليه.

- كنت أدرك معاناة ابني في الحياة وهو بعيد عني.

- لم أستطع مواجهة أبويا وأمي بأنني تزوجت وأنجبت وأنهما يعيشان في لندن.

- أشعر بالندم لعدم الحفاظ على ابني وزوجتي.