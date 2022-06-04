«سجلها يوم وفاته».. كواليس آخر حلقات برنامج سمير صبري مع فاروق فلوكس

كشف المخرج محمد تركي، مخرج برنامج «ذكرياتي» للفنان الراحل سمير صبري، عن كواليس الحلقة الأخيرة من البرنامج، المقرر إذاعتها يوم يوم الثلاثاء المقبل الساعة الرابعة عصرا، عبر إذاعة الأغاني.

الحلقة كانت محل الصدفة

وقال محمد تركي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذه الحلقة كانت محل مصادفة للراحل سمير صبري، حيث إنهم التقوا ببعض في الشارع موضحا: «حكالي عنها بعد ما سجلناها، الأستاذ فاروق كان واقف بيشتري خضار وفواكهه في الدقي، والأستاذ سمير تصادف وجوده هناك بعربيته، خلى عم يوسف السواق يروحله ويندهله لأن الأستاذ كان مش قادر ينزل».

الحلقه اتسجلت آخر يوم قبيل وفاته الساعه 6 العصر

واستطرد تركي: «فعلا راحله أستاذ سمير واطمن عليه وعلى أخباره وقاله ماعنديش رقمك ادهولي عشان أسجل معاك حلقة، وفعلا رتبنا الحلقة، واتسجلت يوم وفاته الساعة ٦ العصر، ربنا يرحمه، منتج حتى آخر لحظة».

سمير صبري سجل عددًا من حلقات برنامجه قبل وفاته

وكان سمير صبري، قبل وفاته قد سجّل عددًا من حلقات برنامجه الإذاعي ذكرياتي مع عدد من نجوم الفن، ويتناول من خلاله ذكرياتهم وحكايتهم عن كثير من المواقف الفنية والحياتية، يتخللها إذاعة مقتطفات غنائية بناءً على اختيار ضيف الحلقة، وذلك كعادته على مدار الـ7 سنوات الماضية.

ومن بين النجوم الذي سجّل معهم سمير صبري، قبل وفاته بأيام وساعات قليلة، الفنانة ليلى علوي، مادلين طبر، الإذاعية إيناس جوهر، الفنان فاروق فلوكس، والفنان حسن يوسف.