وفاة المنتج محسن علم الدين.. والجنازة ظهر اليوم

غيّب الموت، المنتج السينمائي محسن علم الدين، وتُقام صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين، حسب ما كشفت نقابة المهن السينمائية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وفاة المنتج السينمائي محسن علم الدين

وذكرت نقابة السينمائيين في بيان: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، المنتج الكبير الزميل محسن علم الدين».

موعد جنازة المنتج محسن علم الدين

وتابع البيان: «ونحن بكل الحزن والأسى، ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، الجنازة: اليوم الأحد الموافق 5/6/2022، بمسجد مصطفى محمود بعد صلاه الظهر، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته».