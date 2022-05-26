مستشفى النجوم.. محسن علم الدين يعاني من مشكلة بالرئة ومفيد فوزي يتحسن

شهد الوسط الفني، خلال الساعات الماضية، تعرض أكثر من فنان لوعكة صحية شديدة، ودخوله إلى المستشفى، منهم المنتج محسن علم الدين، والفنان مفيد فوزي.

- محسن علم الدين

نفت ياسمين، ابنة المنتج محسن علم الدين، أخبار توقف رئتيه عن العمل، قائلة في تصريح خاص لـ«الوطن»: «والدى مازال تعبان لكنه بيتحسن، وأخبار تدهور حالته الصحية تؤثر علينا بالسلب، هو في العناية المركزة تحت جهاز الأكسجين، ويحتاج إلى الدعاء من جمهوره».

- مفيد فوزي

أكدت حنان، ابنة الاعلامي مفيد فوزي، أن والدها تحسنت حالته الصحية بشكل كبير، بعد أن قضي أيام داخل المستشفى.

وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن والدها خرج من المستشفى، مؤكدة أنه «أفضل الحمد الله» .

- عبدالرحمن أبو زهرة

لازال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في المستشفى، بعد أن نقل إليها منذ يومين، بسبب المضاعفات التي جاءت له في الرئة، رغم تعافيه من فيروس كورونا، لكنه مازال يعاني من تداعيات الفيروس، وشخص الأطباء حالته بأنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

وأوضح مصدر لـ«الوطن»، أن الفنان «يعاني حاليا من صعوبة في البلع شديدة، وامتنع عن الطعام والشراب، وقرر الأطباء توصيل أنبوبة للمعدة حتي يتغذى من خلالها»، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

- مصطفى كامل

حرص الفنان مصطفى كامل على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، بعد خروجه من المستشفى، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل بسببها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشارك الفنان مصطفى كامل، جمهوره بمنشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر كل الشكر أنت الشافي والمنجي ولك الأمر يا ربي من قبل ومن بعد، أشكرك يا ربي عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك حفظتني وشملتني بعزتك وقدرتك وشفائك».