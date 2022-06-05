«الصحة»: لن نصدر بيان كورونا الخاص بالوضع الوبائي في مصر إلا إذا جد جديد

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن بيان كورونا اليومي والخاص بأعداد إصابات فيروس كورونا ومعدلات الوفيات ومعدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي لن يتم صدوره مرة أخرى إلا أذا جد جديد فيما يتعلق بشأن فيروس كورونا ومتحوراته.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الوزارة لم تجد أهمية لبيان كورونا اليومي نظرًا لانخفاض معدلات الإصابات بشكل كبير، وتسجيل عدة محافظات صفر إصابات في الفترة الأخيرة.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأضاف المصدر، هناك توسعات من قبل الدولة المصرية لتطعيم المواطنين والوصول إلى 70% على نهاية هذا الشهر للوصول الى مناعة القطيع، مشيرا الى أن الوزارة وصلت الى تطعيم ما يقرب من 40 مليون مواطنين بالجرعة الكاملة من لقاح كورونا، وفيما يتعلق بالجرعة التنشيطية وصل عدد المواطنين الحاصلين عليها إلى ما يقرب من 3 ملايين مواطن.

ودعا المصدر المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، خاصة وأنها تعمل على تعزيز مناعة الجسم من متحورات فيروس كورونا، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بسبب قلة مناعتهم وفقا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، مطمئنة المواطنين من توافر كافة أنواع لقاحات كورونا على مستوى مراكز تلقي لقاح كورونا.

استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وأكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وفيروس جدري القرود فيما يتعلق بالشأن المحلي والعالمي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس في مصر.