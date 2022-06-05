«الصحة» تكشف أعراض الرمد الربيعي للأطفال.. وتنفي وجود «نضارة حفظ نظر»

استعرضت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها أعراض الرمد الربيعي عند الأطفال، ونصحت المواطنين في حال ظهور أعراض الرمد الربيعي على الأطفال لا بد من الذهاب إلى طبيب العيون فورا، لإعطاء الطفل العلاج اللازم له، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض الرمد الربيعي لدى الأطفال، وتضمن حرقان، الدموع، احمرار، هرش في العينين، إفرازات من العين وتكون إفرازات مطاطية.

لا يوجد ما يسمي بنضارة حفظ النظر

ونفت وزارة الصحة والسكان ما يسمي بـ«نضارة حفظ النظر»، وقالت إنه من الأخطاء الشائعة بين المواطنين الإعتقاد بوجود نظارة لحفظ النظر، لافتة إلى أنه فى حال وجود مشاكل في العينين يتم التوجه الى الطبيب المختص وارتداء نظارة النظر.

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الرسمي لها، توجيهات للسيدات لتوضح فيها كيفية التعامل مع الطفل خلال أول 6 أشهر من عمره، وقالت الوزارة «الطفل لا يحتاج لشرب المياه خلال أول 6 أشهر من عمره، لأن الماء يمثل 88% من مكونات لبن الأم، وهو كاف بالنسبة له».

تعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، التنسيق المستمر بين كافة قطاعات الوزارة لتوفير المستلزمات المطلوبة بالمستشفيات، وتعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلاً عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل معاها من خلال الخط الساخن لها 15335 للاطلاع على كافة المستجدات المتعلقة بنشاطات الوزارة، واستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات من المواطنين والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.