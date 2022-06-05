الوسط السينمائي يودع محسن علم الدين: «فقدنا قيمة وقامة»

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد خبر رحيل المنتج الكبير محسن علم الدين عن عالمنا صباح اليوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية تطلبت نقله إلى العناية المركزة التي مكث بها ما يقرب من شهر قبل رحيله، حيث كان يعاني من مشاكل في الرئة أثرت على التنفس.

نعى أعضاء غرفة صناعة السينما رحيل المنتج الكبير محسن علم الدين، والذي كان عضوا في الغرفة، في بيان صحفي، عبر حسابهم على «فيس بوك»: «غرفة صناعة السينما تنعي المنتج السينمائي محسن علم الدين الذي أثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال المتميزة، رحم الله فقيد السينما العربية وأسكنه فسيح جناته».

سعيد شيمي عن رحيل محسن علم الدين: فقدنا إنسانا نموذجا للنبل والإخلاص

عبر المصور السينمائي سعيد الشيمي عن حزنه لرحيل المنتج محسن علم الدين، عبر منشور له على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا: «ألم وحزن لم يفارق أيامي السابقة على حال المنتج العزيز محسن علم الدين حتى انتقل إلى نداء ربه، في الجنة ونعيمها إن شاء الله والله يصبر ابنته، فقدنا فى الدنيا إنسانا نموذجا للنبل والإخلاص والخلق.. رحمه الله».

نجوم الفن ينعون محسن علم الدين: كان إنسان بمعنى الكلمة

ومن جانبها قالت الفنانة عفاف مصطفى: «وداعا المنتج الكبير الأستاذ محسن علم الدين، اللهم تغمده فسيح جناتك وأرزقه الفردوس الأعلى»، متابعة: «كان إنسان بمعنى الكلمة لا يفوته عمل الخير، تجده مساندا في المحن والأزمات وأول المشاركين في الجنازات والعزاء للناس سواء صغيرا أو كبيرا، يقدم دائما واجبات العزاء بالذهاب مسرعا قبل كل الناس».

وأضافت في منشور لها عبر حسابها على «فيس بوك»: «فقدنا قيمة وقامة كبيرة أثرت السينما والتليفزيون بأعمال وروائع يسجلها لها التاريخ السينمائي».

وقال الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه على «فيس بوك»: «خالص العزاء في وفاة الأخ والصديق العزيز المنتج الكبير محسن علم الدين.. إنا لله وإنا إليه راجعون».