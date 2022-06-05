طقس اليوم في مطروح.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 27 درجة

تشهد محافظة مطروح أجواء لطيفة نهارا، ليسود طقس ربيعي على مختلف الأنحاء في المراكز الممتدة من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، مرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، وسطوع كلي للشمس مع هدوء للرياح ليسود طقس متميز على مدار اليوم.

دراجات الحرارة في مطروح

وخلال طقس اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022 في مطروح، تسجل درجات حرارة 27 للعظمى و19 للصغرى، بينما ترتفع نسبة الرطوبة في الجو لتسجل 70% بأعلى من معدلاتها الطبيعية عن الأسبوع الماضي، والذي لم تتجاوز فيه 50%، وتسجل سرعة الرياح 6كم/ في الساعة في أقل معدل لها منذ انطلاق الشهر الجاري، وسجلت نسبة توقعات سقوط الأمطار صفر.

بينما ترتفع درجات الحرارة في سيوة الواقعة جنوب مطروح بحوالى 320 كم، لتسجل 37 درجة كأعلى معدلات عن باقي المدن الأخرى الواقعة على سواحل البحر المتوسط.

حالة البحر المتوسط

وطبقاً لحالة الطقس في مطروح تستقر حالة البحر المتوسط في جميع المدن، ما ينعكس على حركة الصيد في المواني الثلاثة، وهي ميناء مطروح الشرقي، والميناء الغربي، وميناء السلوم على الحدود مع ليبيا، حسبما ذكر الحاج منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في مطروح لـ«الوطن».

وأشار رئيس الجمعية إلى السماح بسروح الصيد في البحر واستخراج التصاريح، ونشاط رحلات اليخوت على الشواطئ من شاطىء روميل حتى شاطئي الأبيض وعجيبة، مع استمرار المعدلات الطبيعية للطقس خلال الأيام المقبلة.