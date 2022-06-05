تداول 5152 طن بضائع و389 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث تم تداول 5152 طن بضائع عامة متنوعة و389 شاحنة و49 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 654 راكبًا بموانيها، وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.

حركة الصادرات والواردات بمواني البحر الأحمر

وأفاد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد بأن إجمالي حركة الصادرات تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة، 83 شاحنة، 3 سيارات وبلغ إجمالي حركة الواردات تداول 3654 طن بضائع عامة ومتنوعة، 306 شاحنات، 46 ملاكي.

وأضاف بيان هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن اكسبيرس بإجمالي 107 شاحنات بحمولة 1607 أطنان بضائع عامة ومتنوعة 13 ملاكي، 57 شاحنة فارغة، والسفينة أمل بإجمالي 88 شاحنة بحمولة 1936 طن بضائع عامة ومتنوعة 20 ملاكي، 6 شاحنات فارغات.

كمنا استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 6 شاحنات بحمولة 50 طن بضائع عامة و61 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا، 42 شاحنة فارغة، 13 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 83 شاحنة بحمولة 1498 طن بضائع عامة، 3 ملاكي.

أعلى نسبة رحلات وافدة من أوروبا منذ جائحة كورونا

وفي سياق آخر، سجلت مطارات الغردقة ومرسى علم أمس السبت أعلى نسبة وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا منذ جائحة كورونا وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي والغردقة الدولي، حيث استقبلت مطارات الغردقة ومرسى علم الدولي 123‪ رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 24 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية بواقع 92 رحلة طيران قادمة لمطار الغردقة و32 رحلة لمطار مرسي علم.