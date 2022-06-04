سمكة تطلب الاستغاثة بشواطئ الغردقة.. 40 دقيقة لنزع سنارة عالقة بفمها

واقعة نادرة شهدتها شواطئ الغردقة، أثناء رحلة غطس لمجموعة من الغواصين، حيث شاهدوا سمكة «الراي» الشهيرة وهي من الأسماك النادرة الظهور، والمعروفة باسم «المانتا»، وهي تطلب الاستغاثة، نتيجة لتعلق سنارة بفمها، وتتجه نحوهم تحت الماء طلباً للمساعدة لإنقاذها من السنارة التي تعلقت بخياشيمها، واستجابت السمكة لأيدي الغواصين، الذين تمكنوا من إخراج السنارة من خياشيم السمكة في خلال 40 دقيقة تحت الماء، لترتسم علامات السعادة على السمكة التي قامت بالرقص والتمايل، وكأنها توجه الشكر الغواصين، قبل أن تختفي في عمق المياه.

سمكة تطلب المساعدة تحت الماء

وأوضح «أحمد بيجو»، مدرب غطس بالغردقة، أنه كان برفقة مجموعة من السائحين في رحلة غطس تحت الماء بشواطئ الغردقة، وفوجئ بسمكة الراي الشهيرة تتوجه إليهم طلباً للمساعدة، وعندما اقترب الغواصون من السمكة، وجدوا سنارة عالقة بين خياشيم السمكة.

عملية نزع السنارة استغرقت 40 دقيقة

وأضاف «بيجو»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أنه استعان بسكين، وبمساعدة مجموعة الغواصين الذين معه، تمكن من تخليص السمكة من السنارة، لافتاً إلى أن هذه العملية استغرقت حوالي 40 دقيقة كاملة، كانت السمكة خلالها هادئة تماماً في سكون، حتى انتهى من نزع السنارة، ثم انطلقت السمكة وهي وترقص وتتمايل، بعد تخليصها من السنارة العالقة بفمها.

سمكة «الراي» نادرة الظهور بالغردقة

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن سمكة «الراي» من أسماك الزينة التي يندر وجودها على شواطئ الغردقة، وتزن السمكة حوالي 2.3 كيلوجرام، ويبلغ طولها حوالي 140 سم، وتُعرف أيضاً باسم «المانتا»، وتمتلك أكبر دماغ سمكي في العالم.

ولفت «كمال»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن سمكة «المانتا» نادرة الظهور، وتُعتبر من الثروات البحرية، وتتغذى على بعض أصغر الكائنات في المحيطات أو البحار، وتحظى بقيمة كبيرة في الأسواق العالمية، بفضل جرافاتها الخيشومية، التي تتكون من نسيج شبيه بالأسفنج.