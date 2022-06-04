مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 24 ألف سائح على متن 123 رحلة اليوم

سجل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم السبت، أعلى نسبة وصول رحلات وافدة من مطارات أوروبا منذ جائحة كورونا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين.

واستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي 123 ‪ رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 24 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطارا مرسى علم والغردقة يستقبلان آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي، أن مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليان استقبلا، اليوم السبت، 123 1‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات سويسرا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا ورومانيا وسلوفانيا ولوكسمبورج وإنجلترا، مشيرا إلى أن هذه الرحلات تقل حوالي 24 ألف سائح.

شركات روسية تستأنف رحلاتها إلى المدن المصرية

ومن جانبه، أشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إلى أنه اعتبارا من 13 يونيو الجاري ستستأنف شركة «Pegas Touristik» رحلاتها إلى مصر، وهي رابع شركة سياحة روسية كبرى تطلق رحلات الطيران العارض المباشرة بعد منظمي الرحلات السياحية «TEZ TOUR» و«Biblio Globus»، و«Fun & Sun (TUI سابقًا)»، إل منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف الخبير السياحي، أنه سيتم تنفيذ الرحلات على متن رحلات شركة «نوردويند» للطيران، وعلى متن طائرة إيرباص «A321 نيو» بواقع 218 مقعدًا.

تداول 8740 طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

وفي سياق آخر، شهدت مواني البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 8740 طن بضائع عامة متنوعة، و440 شاحنة، و27 سيارة ملاكي، فيما سجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5985 طن بضائع عامة ومتنوعة، و240 شاحنة، و15 سيارة، بينما وصل إجمالي حركة الواردات 2755 طن بضائع عامة ومتنوعة، و200 شاحنة، و12 ملاكي.