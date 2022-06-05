الجيش الأردني: مقتل طيارين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو

أصدَر الجيش الأردني، اليوم الأحد، بياناً أعلن فيه مقتل طيارين إثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

الاحتفال بتمكين المرأة في مجال الطيران

وفي وقت سابق تشاركت القوات الجوية الأمريكية والملكية الأردنية في الاحتفال بالمرأة في مجال الطيران، وتركز هذه الشراكة التي تمّ إطلاقها في سبتمبر 2021 بين القوات الجوية الأمريكية وسلاح الجو الملكي الأردني، على تمكّين المرأة في مجال الطيران كوسيلة لتنمية العلاقات وتعزيزها.

شراكة أردنية أمريكية

قال المقدم ألدن جيلروي الملحق الجوي بـ السفارة الأمريكية في عمان ورئيس العمليات الملحق بها: «إننا نجمع الطيارين الأمريكيين والأردنيين معًا للتحدث عن الأهداف المشتركة في المهنة التي يختارونها، لقد كانت هذه الارتباطات ذات مغزى كبير وعززت إلى حد كبير العلاقة الحيوية بين قوتينا الجويتين، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الدولة الشريكة المهم للغاية>